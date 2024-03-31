1.84 % انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين لشهر شباط

وطنا اليوم:أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين والذي رصد انخفاضاً في اسعار المنتجين الصناعيين نسبته (1.84%) مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2023، وارتفاعاً بنسبة 0.25% مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام. أما على المستوى التراكمي فقد انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين للشهرين الأوليين من عام 2024 بنسبة (1.63%) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.

وعليه فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر شباط من عام 2024 ما مقداره 107.14 مقابل 109.15 لنفس الشهر من عام 2023، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر شباط من عام 2024 ما مقداره 107.14 مقابل 106.88 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام. وعلى المستوى التراكمي للشهرين الأوليين من عام 2024 فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين ما مقداره 107.01 مقابل 108.78 لنفس الفترة من عام 2023.

وعلى الصعيد السلعي، فقد ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر شباط من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 انخفاض أسعار “الصناعات التحويلية” بنسبة (2.39%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، في حين ارتفعت أسعار “الصناعات الاستخراجية” بنسبة 2.74% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، وأسعار “الكهرباء” بنسبة 2.46% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.

وعلى نطاق التغير الشهري، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر شباط من عام 2024 مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لارتفاع أسعار “الصناعات التحويلية” بنسبة 0.22% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، وارتفاع أسعار “الصناعات الاستخراجية” بنسبة 2.80% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، في حين انخفضت أسعار “الكهرباء” بنسبة 1.64 % والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للشهرين الأوليين من عام 2024 بنفس الفترة من عام 2023، فقد انخفضت أسعار “الصناعات التحويلية” بنسبة (2.04%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، وأسعار “الصناعات الاستخراجية”بنسبة (1.30%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، في حين ارتفعت أسعار “الكهرباء” بنسبة 4.43% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.