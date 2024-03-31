32 مليون دولار لمشروعين يعززان قطاعي الطاقة والزراعة في الأردن

وطنا اليوم:حوّل البنك الدولي للأردن، منذ مطلع العام الحالي أكثر من 32 مليون دولار لمشروعين يعززان قطاع الكهرباء والقطاع الزراعي، وفقا بيانات للبنك .

في برنامج كفاءة قطاع الكهرباء والاعتماد على الإمدادات باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج، الذي يموّله البنك بقيمة 250 مليون دولار لصالح شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، جرى صرف 85.1 مليون دولار لتاريخه بعد تحويل 22 مليون دولار العام الحالي.

وتظهر البيانات أن قرابة 165 مليون دولار بقيت قيد الصرف لحين تحقيق نتائج تنفيذ المشروع والهدف المصمّم لأجله، الذي يعزز كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن، ويحافظ على إمدادات الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة الكهربائية.

البنك الدولي، أشار إلى أن شركة الكهرباء الوطنية حققت وفورات في الكلف المالية وإيرادات إضافية بمبلغ 32 مليون دولار لنهاية العام الماضي 2023، فيما حافظ الأردن على إمدادات كافية من مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج إمدادات الكهرباء من حيث تلقي توليد 3525.5 غيغاواط / الساعة لصالح شركة الكهرباء الوطنية من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

أما برنامج تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار (أرضي) باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج، الذي يمولّه البنك بقيمة 95.6 مليون دولار؛ بلغ حجم التحويلات للمشروع 34.1 مليون دولار حتى تاريخه، بعد أن جرى صرف 10.3 ملايين دولار العام الحالي.

وتظهر البيانات أن 61.4 مليون دولار بقيت قيد الصرف لحين تحقيق نتائج تنفيذ المشروع والهدف المصمّم لأجله، الذي تتضمن مدفوعاته أيضا (تمويل مشترك بقيمة 23.9 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر؛ تمويل مشترك بقيمة 5.5 ملايين دولار في شكل منحة من الصندوق الاستئماني).

ويدعم البنك الدولي مشروع “تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار” المعروف باسم (أرضي)، الذي أطلق مع وزارة الزراعة مطلع العام 2023 لتوفير التمويل لقرابة 30 ألف أسرة زراعية، ومتوقع أن يوفر قرابة 12 ألف فرصة عمل، لاسيما للنساء والشباب.

ويهدف مشروع (أرضي) إلى تطبيق ممارسات زراعية مراعية للمناخ، حيث يعتمد استكشاف أساليب الزراعة عالية القيمة، التي تتسم بالشمول الاجتماعي والكفاءة في استخدام المياه، بهدف تشجيع نموذج المؤسسة الاجتماعية المبتكرة لإنتاج الفاكهة والخضراوات التجارية في المناطق المهمشة، باستخدام تكنولوجيا الزراعة المائية عالية الكفاءة في استخدام المياه، وفق البنك.