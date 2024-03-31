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تعميم مهم من البنك المركزي الأردني

منذ دقيقتين
تعميم مهم من البنك المركزي الأردني

وطنا اليوم:أصدر البنك المركزي الأردني، الأحد، تعميماً على شركات الصرافة المُرخصة في الأردن.
ويقضي التعميم بتقديم طلب للحصول على موافقة مسبقة لتقديم خدمات رقمية للعملاء.
وقال البنك، إنه انطلاقاً من حرص البنك على تطوير قطاع الصرافة في المملكة يأتي تقديم الخدمات الرقمية لتعزيز دوره في تقديم وتنويع خدمات رقمية مميزة تواكب النمو المتسارع في التكنولوجيا المالية والطلب عليها.
وبين التعميم أن الخدمات الرقمية تأتي تماشياً مع جهود البنك في دعم التحول الرقمي وتعزز الاشتمال المالي للأفراد وقطاع الأعمال بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2023- 2025 وبرنامجها التنفيذي وأولوياتها التي يتبناها البنك.


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