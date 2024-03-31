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45 ديناراً سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

منذ 3 ثواني
45 ديناراً سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم:أستقرت أسعار الذهب في السوق الأردني اليوم الأحد، وذلك حسب التسعيرة اليومية الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الأحد، عند 45 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 43 دينارا لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 52.20 و 40.20 دينار على التوالي.


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