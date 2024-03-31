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اغتيال الشاعر العراقي البدري في محافظة ذي قار

منذ ساعة واحدة
اغتيال الشاعر العراقي البدري في محافظة ذي قار

وطنا اليوم:أفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد بقيام مسلحين باغتيال شاعر عراقي في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.
وقال المصدر إن مسلحين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران اسلحتهم الرشاش صوب الشاعر العراقي فلاح البدري في سوق شعبي وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد.
وأضاف المصدر إن المسلحين لاذوا بالفرار بعد ارتكابهم جريمة القتل إلى جهة مجهولة.
يشار إلى أن الشاعر العراقي البدري شارك في عام 2014 في البرنامج التلفزيوني المعروف “شاعر المليون” المتخصص في مسابقة الشعر النبطي في مدينة أبو ظبي.


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