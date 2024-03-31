وطنا اليوم_استعراض عسكري كبير وغير رسمي لقوات حكومة الوحدة الوطنية في شوارع العاصمة طرابلس يؤكد فقدان الامل باعلان حكومة موحدة في ليبيا واستمرار حكومة الدبيبة المعترف بها دوليا و الادارة الاميركية تراجعت عن دعم حكومة موحدة في ليبيا بسبب الانتخابات الاميركية.



وفي التفاصيل قال اسعد امبية ابوقيلة صحفي وكاتب ليبي مستقل ومراسل صحيفة صنعاء اليمنية التي تصدر في دولة اليمن في تصريحات صحافية اليوم السيت 30 مارس 2024 ميلادي في البداية اقول حياكم الله واقول من وجهة نظري ان تشكيل حكومة جديدة موحدة للاشراف علي الانتخابات اصبح في مهب الريح بل اصبح امر مستحيل وخاصة وان عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لن يسلم السلطة الا باجراء الانتخابات بدون تشكيل حكومة جديدة تشرف عليها .

واقيم يوم الجمعة استعراض عسكري كبير غير رسمي في شوارع العاصمة الليبية طرابلس لقوات حكومة الوحدة الوطنية وهذة رسالة رفض قوية من الدبيبة الي كل الاطراف التي تسعي الي تشكيل حكومة جديدةفي سياق متصل اقول أن تراجع التصريحات عن الدعوة الي تشكيل حكومة جديدة من الدول الكبرى مثل أميركا وبريطانيا و وروسيا يدعم موقف عبد الحميد الدبيبة الرافض لتشكيل حكومة جديدة والدي يدعو الي الدهاب الي الانتخابات مباشرة بدون تشكيل حكومة جديدة .

وقال اسعد ابو قيلة ان الادارة الاميركية تراجعت عن دعم حكومة موحدة في ليبيا ربما بسبب انشغلها بالانتخابات الاميركية وخاصة وان ترامب يتقدم في سباق الانتخابات الاميركيةو للعلم ايضا دعا مجلس الأمن الدولي في عدة بيانات سابقة إلى ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت، وهدد بمعاقبة من يعرقلون العملية السياسية ويؤكد مجلس الامن الدولي التزامه القوي بعملية سياسية شاملة يقودها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، وتُبنى على القوانين الانتخابية التي اتفقت عليها لجنة “6+6″ المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولةوقال المجلس إن من شأن هذه القوانين أن تُمكن من إجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في عموم ليبيا في أقرب وقت ممكن.