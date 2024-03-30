بني مصطفى تشارك تكية أم علي الإفطار الرمضاني

وطنا اليوم_

شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، الإفطار الرمضاني الذي أقامته، اليوم السبت، تكية أم علي للفقراء والمحتاجين بمنطقة المحطة في عمان.



وأشادت بالافطارات الرمضانية التي تنظمها التكية، والتي توفرها في جو عائلي، وتخفف من الأعباء عن الأسر المحتاجة، من خلال ما تقدمه من وجبات غذائية للمستفيدين، ومن بينهم العمال والوافدين، لافتةً الى أن زيادة الاقبال على دعم برامجها من خلال التبرعات، يعكس ثقة المجتمع الاردني بجهودها واستمرارها خلال السنوات الماضية والعام الحالي.



ولفتت الى أن الجهود التي تقوم بها التكية والمؤسسات التطوعية تكرس قيم المجتمع الأردني في التكافل الاجتماعي، وكذلك أهمية المسار المتعلق بخدماتها لكبار السن، التي تسعى التكية لايصال خدماتها اليهم، فضلاً عن جهود التكية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية في ايصال المساعدات للأهل في قطاع غزة.



وقامت بني مصطفى الى جانب متطوعي التكية بتقديم الوجبات وتوزيعها للمستفيدين والمنتفعين، انطلاقاً من دور وزارة التنمية الاجتماعية في شراكتها مع الجمعيات التطوعية في جهودها لسد حاجات ومتطلبات الأسر المحتاجة خلال الشهر الفضيل.



يُشار إلى أنّ تكية أم علي دأبت منذ سنوات على اقامة موائد الرحمن للأسر المحتاجة على مدار شهر رمضان المبارك، حيث تقدّم لهم وجبة افطار متكاملة، فضلاً عن توزيع الطرود الغذائية لمستحقيها خلال الشهر الفضيل وعلى مدار العام في جميع أنحاء المملكة.