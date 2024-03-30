“الغذاء والدواء”و “الوطني لمكافحة الأوبئة” يوقعان مذكرة تعاون في مجال تبادل معلومات الرصد الوبائي



وطنا اليوم _

وقعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز إمكانيات الأردن في تبادل المعلومات الخاصة بالرصد الصحي والوبائي.



وتنص المذكرة، التي وقعها مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار مهيدات ورئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، على تطوير أنظمة الرصد، من أجل تعزيز السياسات الصحية المتعلقة بمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، وتعزيز تنسيق جهود الاستجابة للطوارئ والتهديدات الصحية والبيئية.



كما نصت أيضا على تطوير وتفعيل استراتيجيات فعّالة لضبط مقاومة مضادات الميكروبات بما ينسجم مع المبادرات العالمية، وتعزيز التعاون في مجالات العمل المشترك وتبادل المعلومات والمراجع العلمية والفنية المتعلقة بعمل الفريقين وإحصاءات النتائج المخبرية وبما ينسجم مع التشريعات الناظمة.



وبموجب المذكرة، يتبادل الجانبان البيانات والمعلومات والمراجع العلمية والفنية بصورة دورية لتحقيق أهدافهما، والتعاون في مجال إجراء الفحوص المخبرية والمختبرات، وبناء القدرات وتدريب وتأهيل الكوادر في مختلف المجالات.



وأشار مهيدات إلى أن المذكرة تتضمن بنودا لتنسيق جهود الاستجابة وتنفيذ خطط الطوارئ الصحية ورصد ومتابعة التهديدات الصحية والبيئية المتعلقة بعمل المؤسسة والمواد والمنشآت التي تخضع لرقابتها وعلاقتها بالأوبئة والأمراض السارية وتطوير وتفعيل استراتيجيات ضبط مقاومة المضادات الحيوية بما ينسجم مع المبادرات العالمية في هذا الشأن.



وأكد مهيدات على استعداد المؤسسة تسهيل وتسريع عملية تزويد المركز ببيانات الرصد الوبائي مما يدعم الدور الحيوي للمركز في جمع البيانات تحت مظلة واحدة والتنبؤ بالأوبئة المستقبلية، مقترحا إيجاد ربط إلكتروني بين الجانبين مستقبلا وتوسيع مجالات التعاون وتطويرها .



من جهته قال رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي إن هذا التعاون يأتي في إطار الأهداف التي أُسس المركز من أجلها وهي تعزيز ممارسات الصحة العامة في مجال الوقاية من الأوبئة والأمراض السارية والاستعداد لمواجهتها، وتطبيق السلوكيات الصحية والبيئية السليمة، وإمكانيات المملكة في الرصد الصحي، وتطوير أنظمة المعلومات الصحية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الأوبئة والأمراض السارية والحد من آثارها.



وأضاف البلبيسي أن من أهم غايات المركز توحيد جهود كافة المؤسسات الوطنية المعنية وجمع بيانات الرصد الوبائي تحت مظلة واحدة، لتسهيل وصول المعلومة وتنظيم العمل المشترك في هذا المجال، مثمنا دور المؤسسة كواحدة من الشركاء الرئيسيين للمركز.



وحضر حفل التوقيع الذي تم في مقر المؤسسة العامة للغذاء والدواء عدد من المسؤولين في كلتا الجهتين.