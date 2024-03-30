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حسابات وهمية تهاجم الأجهزة الأمنية لإحداث فتنة وصدام في الأردن

منذ 38 ثانية
حسابات وهمية تهاجم الأجهزة الأمنية لإحداث فتنة وصدام في الأردن

وطنا اليوم_قال خبير الأمن السيبراني، مجدي القبالين، إن ما يحدث من هجوم على الأجهزة الأمنية الأردنية أغلبه من حسابات وهمية تابعة للكيان الصهيوني لإحداث فتنة وصدام في الأردن. وأضاف القبالين، عبر حسابه في موقع فيسبوك، أن هذه النتيجة ظهرت له بعد اجراء دراسة على أكثر من 4500 منشور في منصة X. وأوضح أن “مهاجمة مسيرات الرابية ووسط البلد خطأ هائل.. ومن الخطأ مهاجمة حزب معين أو تيار معين، ويجب الحذر من مهاجمة الأجهزة الأمنية لأن الكيان يسعى لإحداث فتنة في هذا الجانب”.

وتابع: “أقسم أن جزءا كبيرا من أفراد الأمن العام لديهم شعور ديني قومي أضعاف ما يتبجح به البعض جهلا، والأمر ما هو إلا مزاودة .. لا أكثر من أفراد .. لا يمثلون المشاركين في الفعاليات . وأكد القبالين أنه من مصلحة الأردن استمرار هذه الفعاليات بشكل دوري يومي.


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