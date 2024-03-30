بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

البرلمان العربي: استمرار العدوان على غزة يهدف لتدمير هوية وكيان شعب بأكمله

منذ 3 ثواني
البرلمان العربي: استمرار العدوان على غزة يهدف لتدمير هوية وكيان شعب بأكمله

وطنا اليوم – أكد البرلمان العربي في الذكرى الـ 48 ليوم الأرض، أن استمرار العدوان والحصار الجائر على قطاع غزة يهدف إلى تدمير هوية وكيان شعب بأكمله.

وأشار في بيان بمناسبة ذكرى يوم الأرض التي تأتي في الثلاثين من آذار من كل عام، إلى أنها تأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة لحرب إبادة جماعية وتهجير قسري، تُرتَكَب ضده مجازر وجرائم حرب مكتملة الأركان، راح ضحيتها آلاف الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل لوقف فوري للعدوان ووقف إطلاق النار ومنع التهجير القسري وإدخال المساعدات، ورفض وإدانة السياسات الاستيطانية، التي ينفذها كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد موقفه الثابت بشأن دعم جهود ونضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة أرضه ونيل جميع حقوقه المشروعة والثابتة وغير القابلة للتصرف والتي يضمنها القانون والشرعية الدولية، مشدداً على أن نضال الشعب الفلسطيني يمثل نموذجاً في الصمود وقوة الإرادة التي تستند إلى الحق والعدل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:30

405 ديناراً سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

12:24

عاجل – حماس: طوفان الأقصى امتداد لمسيرة شعبنا في الدفاع عن الأرض والمقدسات

12:21

25 عاما من عهد الملك .. سيرورة الاهتمام بالقطاع الثقافي وانبلاج فجر صناعة الفيلم الأردني

11:55

نفاع الأحزاب السياسية جوهر الاصلاح السياسي وخارطة طريق لاستشراف المستقبل بضمانة ملكية

11:50

تزويد إسرائيل بمقاتلات F35 و2000 قنبلة ذكية استعدادا لاجتياح مدينة رفح

11:33

عاجل – وزارة الخارجية تعزي جمهورية جنوب إفريقيا بضحايا حادث حافلة

11:15

توتر العلاقات بين جبريل الرجوب وأبو مازن: خلافات على خلفية تعيين رئيس الوزراء

10:58

في يوم الارض “المهندسين” تدعو الى مشروع وطني مقاوم ودعم ثقافة المقاومة

10:54

زوارق الاحتلال تطلق النار باتجاه سواحل غزة

10:49

مفوض الأونروا يحذر من مجاعة في غزة ويطالب بالضغط على الاحتلال

10:41

واشنطن: صندوق النقد الدولي يصرف 820 مليون دولار لمصر

10:37

ليالي جرش الرمضانية تواصل فعالياتها

وفيات
وفيات الجمعة 29 -3 – 2024والدة العميد رائد النسور في ذمة اللهمدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين في ذمة اللهنعي الفاضلة مريم عبدالله اللافي الشطناوي أم محمدوفيات الثلاثاء 26-3-2024