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405 ديناراً سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

منذ 7 دقائق
405 ديناراً سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 45 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 43 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 52.20 و 40.20 دينار على التوالي.
وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 320 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 365 دينارا.
وقال علان أن العرض والطلب على الذهب في السوق المحلية “ضعيف”، جراء ارتفاع الأسعار، وتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضاف أن المعدن الأصفر أغلق آخر جلسات تداولاته بالسوق العالمية عند 2233.5 دولار للأونصة الواحدة، وهو السعر الأعلى على الإطلاق الذي يبلغه في تاريخ تجارة الذهب.


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