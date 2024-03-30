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مهم للمواطنين بشأن أسعار الخضار باليوم الـ19 من رمضان

منذ ساعة واحدة
مهم للمواطنين بشأن أسعار الخضار باليوم الـ19 من رمضان

وطنا اليوم_ورد إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، السبت، 2203 أطنان خضار، و245 طن فواكه، و 416 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام:

تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 35 و60 قرشا، والبصل الناشف 25 و35 قرشا، والبطاطا 40 و60 قرشا، والبندورة 7 و15 قرشا، والجزر 30 و40 قرشا، والخيار 30 و50 قرشا، والزهرة 10و20 قرشا، والليمون 25 و50 قرشا، والموز البلدي 50 و80 قرشا.


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