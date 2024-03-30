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زوارق الاحتلال تطلق النار باتجاه سواحل غزة

منذ 3 ثواني
زوارق الاحتلال تطلق النار باتجاه سواحل غزة

وطنا اليوم – أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه سواحل محافظة وسط قطاع غزة.

وبحسب مصادر فلسطينيه، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على المناطق الغربية من مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.
وقصفت مدفعية الاحتلال هدفاً شرق وغرب مدينة خانيونس، كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية غارة جوية على بلدة المغراقة شمال النصيرات في القطاع.
وصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من هجماته على القطاع يوم أمس، مما أسفر عن استشهاد نحو 40 فلسطينياً في غارات استهدفت نازحين في نادي الشجاعية ومنطقة معبر كارني ومحيط مستشفى الشفاء ومخيم المغازي.
ومع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ176 على التوالي، ارتفعت حصيلة العدوان إلى 32623 شهيداً، و75092 مصاباً، وفقاً للحصيلة اليومية الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.


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