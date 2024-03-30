واشنطن: صندوق النقد الدولي يصرف 820 مليون دولار لمصر

وطنا اليوم – أعلن صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن، صرف 820 مليون دولار للحكومة المصرية، وهو ما يعادل أول شريحتين من برنامج المساعدات البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار الممنوح في نهاية عام 2022.

وبحسب واشنطن تايمز، صادق مجلس إدارة الصندوق على التقارير المرحلية، ما يعني صرف الشريحتين الأوليين بعد تأجيل ذلك عدة مرات.

ووافق المجلس على التمديد الذي أعلن عنه مطلع الشهر الحالي بقيمة خمسة مليارات دولار، ليصل حجم قرض الصندوق لمصر إلى 8 مليارات دولار.

وأكد صندوق النقد الدولي، في بيانه، أن الحكومة المصرية حققت جميع الأهداف المخطط لها في المرحلتين الأوليين من برنامج المساعدات، باستثناء مستوى احتياطياتها من النقد الأجنبي.

وقالت المديرة العامة للمؤسسة كريستالينا غورغييفا في بيان “لقد عززت السلطات بشكل كبير حزمة الإصلاحات المحددة في البرنامج، إن الإجراءات الأخيرة التي تهدف إلى تصحيح الاختلالات في الاقتصاد الكلي صعبة ولكنها خطوات أساسية ويجب مواصلة الجهود”.

ورفع البنك المركزي المصري معدل الفائدة ستّ نقاط مئوية بداية الشهر إلى 27,75 بالمئة بهدف مكافحة التضخم وتقريب سعر الصرف الرسمي من سعر السوق السوداء، ما أدى إلى انخفاض الجنيه بنسبة 40 بالمئة في يوم واحد،