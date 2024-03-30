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تواصل فعاليات رمضانيات في معان

منذ 4 ثواني
تواصل فعاليات رمضانيات في معان

وطنا اليوم – أقيمت في مركز سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الثقافي في معان أمس الجمعة، أنشطة وبرامج ثقافية متنوعة استهدفت فئات الأطفال واليافعين، وذلك ضمن فعاليات “رمضانيات” التي أطلقتها وزارة الثقافة.
واشتملت الفعاليات التي استمرت لليوم الثاني؛ إقامة معرض للكتب الثقافية المتنوعة، ومعرض للصناعات الثقافية الإبداعية، وتقديم عروض مسرحية هادفة للأطفال قدمتها فرقة الجنوب للعروض المسرحية، وكرنفالات أطفال قدمها الفنان جلال رشدي، إلى جانب فقرات إنشاد ديني قدمها المنشد محمد المشاعلة.
كما تخلل الأنشطة فقرة لحكواتي الأطفال قدمها نادي أطفال معان بالإضافة لفقرات ألعاب شعبية تراثية ومسابقات ثقافية لاقت تفاعلا كبيرا ورسمت الفرحة على وجوه الأطفال.


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