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استمرار حالة عدم الاستقرار اليوم وأجوا دافئة في أغلب المناطق

منذ دقيقة واحدة
استمرار حالة عدم الاستقرار اليوم وأجوا دافئة في أغلب المناطق

وطنا اليوم – تستمر اليوم السبت، الحالة الضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، واكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

ومع ساعات المساء هناك احتمال لهطول زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية قد تمتد إلى أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى ولفترة قصيرة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
وتكون الأجواء يوم غدٍ الأحد، دافئة في أغلب المناطق وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في الأجزاء الجنوبية من المملكة.
وتبقى الأجواء الاثنين، دافئة في أغلب المناطق وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
كما ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق واكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول إلى جنوبية غربية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 – 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 – 12، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 11 وفي مرتفعات الشراة 20 – 10, وفي مناطق البادية 26 – 14 وفي مناطق السهول 24 – 15، وفي الأغوار الشمالية 30 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 19، وفي البحر الميت 31 – 18، وفي خليج العقبة 32 – 19 درجة مئوية.


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