“عزم” يرفض المساس بامن الوطن ومقدراته ويحذر المتهورين

وطنا اليوم-أكد حزب عزم رفضه لأي مساس بأمن واستقرار الوطن والعبث بمقدراته والاعتداء على رجال الأمن، ووقوفه خلف الاجهزة الامنية في التصدي لكل يد تسعى للعبث بأمن الاردن ، وعدم السماح لأي شخص أو جهة المساس بالوطن وأمنه.

واشار الناطق الاعلامي الحزب، محمد السلامات البروماي الى تاكيد امين عام الحزب المهندس زيد نفاع وكافة اعضاء الحزب، على ان الاحتجاج والمطالبة السلمية بالحقوق هما حق يكفله الدستور، الا ان أي تعبير غير حضاري من شأنه العبث والتخريب والإخلال بأمن المجتمع واستقراره، مطالبين أبناء الوطن بتغليب المصلحة الوطنية والحس بالمسؤولية والانتماء الصادق المتأصل لديهم.

وناشد عزم الشعب الأردني بعدم الالتفات الى الشعارات التي لن تؤدي إلا الى زعزعة الاستقرار، وتغليب مصلحة الوطن والحس بالمسؤولية والانتماء الصادق المتأصل لدى الاردنيين، ليبقى الأردن وطنا حرا عزيزا وملاذا لكل من يُنشد الأمن والأمان.

واشار الى التفاف عزم خلف مواقف جلالة الملك المطالبة بوقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة بشكل مستدام، وأن الأردن يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصتها القدس الشريف.