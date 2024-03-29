بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

العضايلة: الحراك الشعبي من روافع الموقف الرسمي ونستغرب مهاجمته

منذ ساعة واحدة
العضايلة: الحراك الشعبي من روافع الموقف الرسمي ونستغرب مهاجمته

قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، المهندس مراد العضايلة، إن الشعب الأردني ذكي ومتعلم ولم تنحرف بوصلته يوما عن القدس وفلسطين.

وأضاف العضايلة في تغريدة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي “اكس” أن الأردن كان على الدوام ضمير القضية والمعبر عنها وسندها الذي لا يتخلف في جميع مراحل الصراع.

ولفت إلى أنه من الطبيعي أن يكون حراك الأردنيين الداعم للشعب الفلسطيني ملهما للشعوب العربية والإسلامية وأن تكون عمّان قدوة للعواصم العربية.

وأكد العضايلة أن هذا الحراك الشعبي هو من أهم روافع الموقف الرسمي الأردني في الدفاع عن القضية.

وبين أنه من الطبيعي مهاجمة الحراك والتحريض عليه من قبل الصحف العبرية والأمريكية، لكن الغريب بحسب العضايلة أن تهاجمه أصوات أردنية وأن تحاول أن تنزع عنه لباس الوطنية.

وتساءل عن المستفيد من تشويه صورة الأردن بالتخويف من الحراك المناصر للأهل في غزة.

وانطلقت منذ أيام تصريحات لمسؤولين سابقين وحاليين يحذرون من الحراك الشعبي مع محاولات لربطه بالفوضى وتخويف الجماهير.

ولليوم السادس على التوالي تواصل جماهير الشعب الأردني الاحتشاد في محيط سفارة العدو الصهيوني نصرة لغزة وللمطالبة بإسقاط اتفاقية وادي عربة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:22

حزب إرادة يصدر بيان يدعو به إلى الحرص على التلاحم و تحصين الجبهة الداخلية ،وعدم السماح بركوب موجة الشارع والانجرار للدعوات المشبوهة

23:37

“رغم اسقاط حقها الشخصي” .. السجن لشاب عشريني هتك عرض فتاة قاصر

22:34

موسكو: الهجمات الإسرائيلية على سوريا استفزازية ومحفوفة بعواقب خطيرة

21:38

الأردن القوي مصلحة فلسطينية بقلم د. عبد الله محمد القضاة

21:36

الناشطة تمارة النهار تكتب :شذرات من الرابية

21:27

ميثاق معان يعقد لقاء رمضاني سياسي تواصلي استقطابي في فرعه

21:25

مسلة ميشع أو حجر ميشع مسلة تاريخية كتبها الملك ميشع

20:47

عدد المواليد في إيطاليا يتراجع لمستوى غير مسبوق

20:42

اتحاد الإعلام الرياضي يواصل تحضيراته للحفل السنوي

20:34

هل يجوز للإمام فتح الهاتف أثناء الصلاة

20:11

العياصرة للحركة الإسلامية: راجعوا أدبيات الشعارات والهتافات لضبط الإيقاع في الشارع

19:57

جالانت يهدد بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان وصولاً إلى بيروت

وفيات
وفيات الجمعة 29 -3 – 2024والدة العميد رائد النسور في ذمة اللهمدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين في ذمة اللهنعي الفاضلة مريم عبدالله اللافي الشطناوي أم محمدوفيات الثلاثاء 26-3-2024