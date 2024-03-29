العضايلة: الحراك الشعبي من روافع الموقف الرسمي ونستغرب مهاجمته

قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، المهندس مراد العضايلة، إن الشعب الأردني ذكي ومتعلم ولم تنحرف بوصلته يوما عن القدس وفلسطين.



وأضاف العضايلة في تغريدة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي “اكس” أن الأردن كان على الدوام ضمير القضية والمعبر عنها وسندها الذي لا يتخلف في جميع مراحل الصراع.



ولفت إلى أنه من الطبيعي أن يكون حراك الأردنيين الداعم للشعب الفلسطيني ملهما للشعوب العربية والإسلامية وأن تكون عمّان قدوة للعواصم العربية.



وأكد العضايلة أن هذا الحراك الشعبي هو من أهم روافع الموقف الرسمي الأردني في الدفاع عن القضية.



وبين أنه من الطبيعي مهاجمة الحراك والتحريض عليه من قبل الصحف العبرية والأمريكية، لكن الغريب بحسب العضايلة أن تهاجمه أصوات أردنية وأن تحاول أن تنزع عنه لباس الوطنية.



وتساءل عن المستفيد من تشويه صورة الأردن بالتخويف من الحراك المناصر للأهل في غزة.



وانطلقت منذ أيام تصريحات لمسؤولين سابقين وحاليين يحذرون من الحراك الشعبي مع محاولات لربطه بالفوضى وتخويف الجماهير.



ولليوم السادس على التوالي تواصل جماهير الشعب الأردني الاحتشاد في محيط سفارة العدو الصهيوني نصرة لغزة وللمطالبة بإسقاط اتفاقية وادي عربة.