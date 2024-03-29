“رغم اسقاط حقها الشخصي” .. السجن لشاب عشريني هتك عرض فتاة قاصر

قضت محكمة اردنية بالسجن لشاب هتك عرض فتاة قاصر ، رغم اسقاط الفتاة حقها الشخصي.



وفي تفاصيل القضية ، كما رواها الصحفي غازي مرايات عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي ، تعرف شاب عشريني يبلغ من العمر 20 عاما على فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 عاما ، وبدأت بينهم علاقة صداقة قبل ان تصبح علاقة غرامية.



وفي يوم دعت الفتاة الشاب الى منزلها، فأدخلته الى غرفة نومها ، ومارس معها اعمالا تشكل كافة اركان جناية هتك العرض، دون ان يخلعا ملابسهما.



واكتشف احد افراد عائلة الفتاة الامر، فتم تقديم شكوى بحقه، واحتاته الى المدعي العام ، الذي اسند اليه جناية هتك العرض ، وقرر إيقافه 15 يوما على ذمة القضية.

بدورها ، جرمت محكمة الجنايات الشاب بجانية هتك العرض وقررت بوضعه في السجن 3 سنوات.



ورغم ان الفتاة اسقطت حقها الشخصية في القضية ، الا ان المحكمة لم تأخذ بذلك الاسقاط ورفضت تخفيض العقوبة عن المتهم كون الفتاة قاصر دون سن 18.

وأشار المرايات ان جرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف غير مشمولة بالعفو العام لعام 2024.