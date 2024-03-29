الناشطة تمارة النهار تكتب :شذرات من الرابية

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وطنا اليوم_قالت الناشطة تمارة النهار في تغريدة لها على التويتر منصة “X” تنتقد فيها بعض السلبيات الناتجة عن الاعتصامات في الرابية :

ما شاهدته في ما يقال له وقفات الرابية غريب جدا ويجعلني افكر 1000مرة قبل المشاركة مرة اخرى في مثل هذه التجمعات الفوضوية:



– فتيات من كل الأعمار متواجدات حتى ساعات الفجر -وهو شأنهن- لكن الغريب هو طريقة تشكيلهن لمجموعات تهاجم رجال الأمن عند الضرورة و مجموعات للصراخ و أخرى للدفع والدفش والوقوف بوجه رجال الامن في المقدمة.



– أطفال ومراهقون ومن كلا الجنسين يتحدثون بلهجة غير مؤدبة وبتطاول سافر ودون خجل مع رجال امن وضباط كبار في عمر آبائهم وكأن شرش الحيا طق في العروق.



– شباب ملثمون يحيطون برجال الأمن ويحاولون الالتفاف خلفهم ودفعهم ورمي الحجارة والزجاج نحوهم، والغريب ان بعضا منهم أتى ومعه كمامة وبصل وزجاجات فارغة وكأنه اعد عدة الحرب ونية الشر حتى قبل أن يأتي.



– جلوس على الأرض من رجال وسيدات وقطع للطريق ورفض لفتح الشارع باستفزاز كبير لرجال الامن.



– كميات ضخمة ومهولة من القمامة وبقايا الاكل والزجاجات وغيره ملقاة في الشارع وعلى مداخل المنازل وحتى في كراجات العمارات المجاورة دون تقدير او احترام



كل هذا ويزيد، جعلني اندم على وقت اضعته في التواجد مع تجمعات فوضوية لا يليق بها ان تدعي حب اي وطن أو الانتماء لأي قضية….



ومن الآخر ما أخجل عن ذكره اكبر مما ذكرت فاتقوا الله في ابنائكم وبناتكم.



اما انا فسألزم بيتي والدعاء للأردن وغزة، ابتغاء وجه الله واتقاء للفتنة



‎#الاردن_خط_احمر

‎#وقف_مسيرات_الفتنة

‎#طوفان_الأردن

‎#طوفان_الغضب_الأردني