ميثاق معان يعقد لقاء رمضاني سياسي تواصلي استقطابي في فرعه





وطنا اليوم_معان 29 اذار 2024 //



بحضور نخبة من القيادات العشائرية والشبابية والمجتمعية نفذ حزب الميثاق الوطني لقاء تواصلي سياسي استقطابي يوم امس الخميس في فرع معان.



حيث قدم رئيس الهيئة الأدارية لفرع معان احمد البزايعه عرضا تفصيليا حول الإستراتيجية العامة لحزب الميثاق الوطني وفلسفته واولوياته وتوجهات الحزب ورؤيته ورسالته ومبادئه وقيمه الجوهرية وغاياته واهدافه.



هذا ودار بين الحضور حوار سياسي حول المستجدات الوطنية ومشاركة الحزب في الانتخابات النيابية القادمة.



وامتاز الحوار بالايجابية والشمولية حول التطلعات المستقبلية للحزب وآليات العمل في المرحلة المقبلة وأهمية الاستحقاق الدستوري القادم.



كما تحدث عدد من القيادات العشائرية حول الدور الايجابي الكبير للعشائر الاردنية في تعزيز العمل الحزبي و تعزيز المشاركة السياسية لدى مختلف التيارات المجتمعية .



كما تم التركيز على اهمية دمج الشباب في الحياة السياسية وتعزيز حضورهم وخلق مساحات اوسع للمشاركة الشبابية من خلال الانضمام للأحزاب مشيرين الى أنه هنالك دور هام للشباب الذين نعول عليهم الكثير في قيادة المرحلة المقبلة.



وجرى نقاش موسع حول مختلف المستجدات والتحديات والتمدد الكبير الذي يواصله الحزب في محافظة معان بمنهجية قوية ونشاطات نوعية واسعة لاعضاء الميثاق في المحافظة.



وأكد الحضور على أهمية السير في العملية الحزبية دون تردد بعيدا عن التأثر بأية عوائق وبضمانة ملكية وردت ضمن الاوراق النقاشية ومضامين الخطابات الملكية السامية.



وأكد المتحدثين على خطاب حزب الميثاق الوطني الموحد والذي يركز على ثوابت الحزب، وهي الدين والعرش والجيش والأجهزة الأمنية والوحدة الوطنية وفلسطين والقدس.



ودار حوار موسع تطرق فيه الحضور للقضية الفلسطينية وثقتهم بالمواقف والاجراءات التي يقودها جلالة الملك المفدى في توجهاته وتطلعاته تجاه الاشقاء في فلسطين وتحديدا في غزة.



وفي الختام اجاب أعضاء الحزب على أسئلة واستفسارات الحضور بكل شفافية ووضوح وتدوين جميع مقترحاتهم وتوصياتهم التي ستؤخذ بعين الاعتبار وجل الاهتمام.