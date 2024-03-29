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الحكومة : هناك أيديولوجيات بائسة وشعبويات تريد تأليب الرأي العام

منذ ساعة واحدة
الحكومة : هناك أيديولوجيات بائسة وشعبويات تريد تأليب الرأي العام

وطنا اليوم:كشف الناطق باسم الحكومة مهند مبيضين أنّ هناك أيديولوجيات بائسة وشعبويات تريد تأليب الرأي العام باستغلال المشاعر والعواطف.
وقال مبيضين في تصريحات لسكاي نيوز عربية، إنّ أي محاولات للتحريض على الدولة الأردنية هي محاولات يائسة تريد أن تشتت البوصلة وتشتت التركيز الأردني.
وشدد على أنّ الأردن بلد له سيادة وله مرجعياته الدستورية ولاينظر إلى بعض المراهقات السياسية.
وأشار إلى أنّ هناك إفلاسًا من القوى التي تريد أن تطعن في الموقف الأردني أو تريد إجبار الأردن على اتخاذ خيارات أخرى.
وطللب مبيضين من قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن يوفروا نصائحهم ودعواتهم لضرورة حفظ السلم والصمود لأهل في قطاع غزة.
وأكد أنّ السلام هو الخيار الاستراتيجي ومعاهدة السلام هي التي تمكن الأردن من ممارسة الدور في تخفيف الضغوط على الأهل في الضفة الغربية.


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