شاهد بالصور: حزب عزم بضيافة عشيرة الصياحين

وطنا اليوم:استضاف ديوان عشيرة الصياحين في بلدة المغير بمحافظة اربد أمين عام حزب عزم المهندس زيد نفاع وقيادات بالحزب.

وقال نفاع أن نجاح الاحزاب مرهون بوضوح فكرها ورؤيتها وان يكون تمويلها من مصادر أردنية تتمتع بكامل الشفافية، فضلا عن واقعية البرامج والحلول التي يطرحها الحزب وانسجامها مع الخصوصية الوطنية، لافتا الى ان حزب عزم ملتزم بان يكون “اردني الفكر والتمويل”، ويتبنى نهجا لتعزيز استقلالية القرار الوطني وتطوير الإمكانات وهو ما يعبر عنه شعار الحزب الأساسي ‘شورنا من راسنا ورغيفنا من فاسنا’.

واشار نفاع الى توجهات ورؤية عزم المتمثلة بتشخيص القطاعات الاقتصادية بشكل شامل، بما في ذلك الموارد الطبيعية ومعالجة ملفي الطاقة والمياه، ووضع الحلول على أساس التخطيط الاستراتيجي، للتحول نحو نموذج اقتصادي إنتاجي.

وأكد تبني “عزم” للاقتصاد الحر بالخصوصية الأردنية وتعزيز منظومة الاستثمار الوطني وجلب استثمارات خارجية وتحديد الهوية الاقتصادية الأردنية على أساس الزراعة والسياحة والتعدين والصناعات الصغيرة وشبه المتوسطة والمراكز اللوجستية، في ظل هوية أردنية تشكل ركيزة ومظلة لكل الأردنيين، إلى جانب رفضه مبدأ المحاصصة الخجولة للشباب والمرأة.

ودار حوار بنّاء، اجاب خلاله المهندس نفاع على اسئلة واستفسارات الحضور حول رؤية وفكر وهوية وتطلعات الحزب المستقبلية

وكان عضو الحزب الشاب احمد الصياحين رجب بنفاع والحضور مؤكدًا أهمية المشاركة في الأحزاب ترجمةً للتوجهات الملكية السامية في التحديث الشامل للدولة الاردنية في مئويتها الثانية.