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سفارة الإمارات تشرف على مبادرة إفطار صائم وتوزيع طرود غذائية بالأردن

منذ ساعتين
سفارة الإمارات تشرف على مبادرة إفطار صائم وتوزيع طرود غذائية بالأردن

وطنا اليوم:تواصل سفارة الإمارات العربية المتحدة في عمّان الاشراف على مبادرة إفطار صائم وتوزيع طرود غذائية في الأردن، المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة احمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والانسانية، حيث استهلت تنفيذها منذ بداية شهر رمضان الفضيل.

وقد شارك سعادة المستشار حمد المطروشي القائم بأعمال السفارة في مبادرة الافطار الجماعي لنحو ألف مستفيد من الأيتام وذويهم، والذي أقيم في حديقة زها في منطقة جبل الزهور بعمّان، وذلك بالتعاون مع الهلال الإحمر الأردني، وحضور عدد من المسؤولين والنشطاء في مجال العمل الإنساني والخيري.

كما تم توزيع طرد غذائية على الأسر العفيفة ضمن مشروع طرود غذائية المقدم من الهلال الأحمر الإماراتي إلى الفئات المستحقة في العديد من المناطق والمحافظات ومخيمات اللاجئين بالمملكة.

ورحب معالي الدكتور محمد الحديد رئيس الهلال الأحمر الأردني بدعم ورعاية السفارة الإماراتية لمثل هذه المبادرات وتقديم المساعدات للأسر العفيفة والايتام، مشيرا إلى أن هناك ما يزيد عن ١٣ ألف يتيم من الاردن تكفلهم دولة الامارات بالتعاون مع الهلال الاحمر الاردني، كذلك مبادرات عديدة تقدمها السفارة الاماراتية في عمّان.

وقال إن مثل هذه المبادرات والمشاريع الخيرية الإماراتية، تؤكد عمق العلاقة وخصوصيتها بين الأردن والإمارات، والتي تتوجها العلاقات الوثيقة والقوية بين قيادتي البلدين الشقيقين ممثلة في جلالة الملك عبدالله الثاني و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة(حفظهما الله)

وأشاد بالتعاون والتنسيق المشترك بين الهلال الأحمر الأردني والهلال الأحمر الإماراتي، وهذا الافطار الجماعي خير دليل على ذلك، مؤكدا أن البلدين الشقيقين دائما وابدا يعملان على تعزيز التعاون الثنائي والمشترك بين الأشقاء.

وقال المستشار حمد المطروشي، في كلمة له: اننا في هذا اليوم المبارك في شهر رمضان الفضيل، نجسد معاً العلاقات الأخوية المتينة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وعبّر عن حرص السفارة، على رعاية المبادرات والمشاريع الخيرية والتنموية التي تعكس الرسالة الإنسانية التي تنتهجها دولة الإمارات في تحقيق التكافل والرخاء للأشقاء والإنسانية جمعاء، والتي تعتبر ركناً أساسياً في سياسة الدولة الخارجية.

كما أشاد بالتعاون الأصيل بين الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية
والهلال الأحمر الأردني لتحقيق الأهداف السامية في دعم الأسر العفيفة وتنفيذ البرامج والمشاريع الخيرية والتنموية المفيدة.

وقدم شكره إلى الحكومة والسلطات  الأردنية والجمعيات الخيرية،على التعاون الكبير والإمكانات المقدمة إلى المؤسسات والجمعيات الخيرية التابعة لدولة الإمارات.
 الجدير بالذكر أن مشروع افطار صائم في الأردن، يأتي بدعم من  الهلال الأحمر الإماراتي، حيث يوزع مئات الوجبات على الصائمين يومياً وفي مختلف المناطق والمحافظات ومخيمات اللاجئين، كما تساهم مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية في دعم مشروع إفطار صائم بالأردن.


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16:33

خطاب مشعل.. لماذا تسعى حماس لإشعال الفوضى في الأردن؟ تتوالي دعوات التحريض من حركة حماس في الداخل الأردني في ظل تقارير أميركية تتحدث عن دور تنظيم الإخوان في التحريض.    وفي خطابه عبر تقنية الفيديو، خلال فعالية نسائية في العاصمة الأردنية عمان، دعا رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل إلى نزول الملايين للشارع بشكل وصفه بالمستدام. وهو ما يحيل إلى تساؤلات بشأن الشارع الأردني في حسابات حماس، كما اعتبر محللون خطاب مشعل دعوة صريحة أخرى من الحركة إلى توسيع نطاق الفوضى في المنطقة. وقال مشعل إنه “على جموع الأمة الانخراط في معركة طوفان الأقصى”، وأن “تختلط دماء هذه الأمة مع دماء أهل فلسطين حتى تنال الشرف، وتحسم هذا الصراع لصالحنا بإذن الله تعالى”. ووصف معركة طوفان الأقصى بأنها “تاريخية وفاصلة”، وأن “المقاومة بخير رغم شراسة المعركة، ورغم “الألم القاسي” لما يجري في غزة، فإن “هذا يحفّزنا أكثر للانخراط في المعركة”. فخطاب مشعل أعقب زيارة وفد لحماس إلى طهران، كما أعادت حسابات تابعة للإعلام العسكري لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، الأربعاء، مقطعا صوتيا لقائد الكتائب، محمد ضيف، يدعو فيه الشعوب المسلمة إلى الزحف نحو فلسطين، قائلا: “ولا تجعلوا حدودا ولا أنظمة ولا قيودا تحرمكم شرف الجهاد والمشاركة في تحرير المسجد الأقصى”. وخصّ بالذكر شعوب دول، كان من بينها الأردن ومصر والجزائر والمغرب. رسائل التحشيد والتحريض رغم مآسي غزة تريد حماس فوضى أكبر في الجوار، حيث تتجلى السياقات بعد أن بدا تصعيد حماس من رسائل التحشيد والتحريض لتوسيع نطاق الفوضى، فكل خطاب يحتوي على رسائل مدروسة. ويظهر جليا أن ميزان القوى العسكرية ليس لصالح حماس، كونها كانت تعلم علم اليقين، أن مغامرة السابع من أكتوبر ستقود إلى مواجهة مع جيش نظامي يصنف من بين أقوى جيوش المنطقة والعالم، وفقا لمحللين. من جانبها، تصر حماس على أن هجوم السابع من أكتوبر كان مغامرة مدروسة، لكن النتيجة كانت مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني ودك أحياء بأكملها في قطاع غزة. ويتساءل مراقبون، هل كانت الحركة تتوقع، أن يحاصر الموت جوعا كل من في غزة؟ فإذا كانت كل هذه المآسي متوقعة سلفا عند حماس، فذاك يعني منطقا أنها غامرت بالفلسطينيين. تظاهرات الأردن ولليوم الثالث على التوالي، واصل آلاف المتظاهرين الأردنيين احتجاجاتهم في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأردنية عمّان تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة، ورددوا هتافات مؤيدة لحركة حماس. من جانبها، منعت قوات الأمن الأردنية المتظاهرين من الوصول إلى السفارة الإسرائيلية عبر فرض طوق أمني مكثف عند المداخل والمخارج المؤدية إلى السفارة. في المقابل، تقول السلطات في الأردن إن الاحتجاجات السلمية مسموح بها، “لكنها لن تتسامح مع أي محاولة ممن يسعون إلى استغلال الغضب ضد إسرائيل لإحداث الفوضى أو محاولة الوصول إلى منطقة حدودية مع الضفة الغربية المحتلة أو إسرائيل”.

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