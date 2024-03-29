سفارة الإمارات تشرف على مبادرة إفطار صائم وتوزيع طرود غذائية بالأردن

وطنا اليوم:تواصل سفارة الإمارات العربية المتحدة في عمّان الاشراف على مبادرة إفطار صائم وتوزيع طرود غذائية في الأردن، المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة احمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والانسانية، حيث استهلت تنفيذها منذ بداية شهر رمضان الفضيل.

وقد شارك سعادة المستشار حمد المطروشي القائم بأعمال السفارة في مبادرة الافطار الجماعي لنحو ألف مستفيد من الأيتام وذويهم، والذي أقيم في حديقة زها في منطقة جبل الزهور بعمّان، وذلك بالتعاون مع الهلال الإحمر الأردني، وحضور عدد من المسؤولين والنشطاء في مجال العمل الإنساني والخيري.

كما تم توزيع طرد غذائية على الأسر العفيفة ضمن مشروع طرود غذائية المقدم من الهلال الأحمر الإماراتي إلى الفئات المستحقة في العديد من المناطق والمحافظات ومخيمات اللاجئين بالمملكة.

ورحب معالي الدكتور محمد الحديد رئيس الهلال الأحمر الأردني بدعم ورعاية السفارة الإماراتية لمثل هذه المبادرات وتقديم المساعدات للأسر العفيفة والايتام، مشيرا إلى أن هناك ما يزيد عن ١٣ ألف يتيم من الاردن تكفلهم دولة الامارات بالتعاون مع الهلال الاحمر الاردني، كذلك مبادرات عديدة تقدمها السفارة الاماراتية في عمّان.

وقال إن مثل هذه المبادرات والمشاريع الخيرية الإماراتية، تؤكد عمق العلاقة وخصوصيتها بين الأردن والإمارات، والتي تتوجها العلاقات الوثيقة والقوية بين قيادتي البلدين الشقيقين ممثلة في جلالة الملك عبدالله الثاني و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة(حفظهما الله)

وأشاد بالتعاون والتنسيق المشترك بين الهلال الأحمر الأردني والهلال الأحمر الإماراتي، وهذا الافطار الجماعي خير دليل على ذلك، مؤكدا أن البلدين الشقيقين دائما وابدا يعملان على تعزيز التعاون الثنائي والمشترك بين الأشقاء.

وقال المستشار حمد المطروشي، في كلمة له: اننا في هذا اليوم المبارك في شهر رمضان الفضيل، نجسد معاً العلاقات الأخوية المتينة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وعبّر عن حرص السفارة، على رعاية المبادرات والمشاريع الخيرية والتنموية التي تعكس الرسالة الإنسانية التي تنتهجها دولة الإمارات في تحقيق التكافل والرخاء للأشقاء والإنسانية جمعاء، والتي تعتبر ركناً أساسياً في سياسة الدولة الخارجية.

كما أشاد بالتعاون الأصيل بين الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية

والهلال الأحمر الأردني لتحقيق الأهداف السامية في دعم الأسر العفيفة وتنفيذ البرامج والمشاريع الخيرية والتنموية المفيدة.

وقدم شكره إلى الحكومة والسلطات الأردنية والجمعيات الخيرية،على التعاون الكبير والإمكانات المقدمة إلى المؤسسات والجمعيات الخيرية التابعة لدولة الإمارات.

الجدير بالذكر أن مشروع افطار صائم في الأردن، يأتي بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي، حيث يوزع مئات الوجبات على الصائمين يومياً وفي مختلف المناطق والمحافظات ومخيمات اللاجئين، كما تساهم مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية في دعم مشروع إفطار صائم بالأردن.