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مسيرات تضامنية بمحافظات عدة عقب صلاة الجمعة إسنادا لأهالي غزة

منذ ساعتين
مسيرات تضامنية بمحافظات عدة عقب صلاة الجمعة إسنادا لأهالي غزة

وطنا اليوم:انطلقت بعد صلاة الجمعة، مسيرات حاشدة في العاصمة عمّان ومختلف المحافظات تنديدا ورفضا للعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
وانطلقت من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد بعد صلاة الجمعة، مسيرة حاشدة، نظمتها فعاليات شعبية وحزبية، استنكرت العدوان الغاشم على قطاع غزة، داعين إلى الضغط الدولي لوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في القطاع.
وفي محافظة الطفيلة، عبّر المشاركون عن تنديدهم بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مطالبين بوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وقتل الأطفال والنساء وتجويع الشعب الفلسطيني.
وفي محافظة الزرقاء، ندد المشاركون في المسيرة بازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية، ورفعوا شعارات تندد بالعدوان على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب المستعرة والمدمرة على غزة.
وفي محافظة الكرك، طالب المشاركون بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحماية المدنيين من المجازر.
وندد المشاركون بمسيرة في محافظة العقبة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وطالبوا بوقفه وبحماية المدنيين.


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