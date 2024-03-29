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ارتفاع حصيلة عدد شهداء قطاع غزة إلى 32623 شهيداً

منذ ساعتين
ارتفاع حصيلة عدد شهداء قطاع غزة إلى 32623 شهيداً

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 32623 شهيدا و 75092 أصابة.
وذكرت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأشارت الوزارة في تقريرها، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و 112 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


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