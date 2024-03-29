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القسام توقع جنودا إسرائيليين بين قتيل وجريح

منذ ساعتين
القسام توقع جنودا إسرائيليين بين قتيل وجريح

وطنا اليوم:قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- إنها استهدفت بقذيفة “تي بي جي” جنودا للاحتلال الإسرائيلي بمنزل في محيط مستشفى ناصر غرب خان يونس بقطاع غزة.
وأضافت الكتائب أنها أوقعت الجنود بين قتيل وجريح.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 61 جنديا في معارك قطاع غزة منذ الأحد الماضي.
وارتفع بذلك حصيلة الجرحى إلى 3 آلاف و160 ضابطا وجنديا منذ بدء الحرب، بينهم 1523 أصيبوا خلال الهجوم البري.


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