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أسعار الذهب تسجل أفضل أداء شهري في 3 سنوات

منذ 3 ساعات
أسعار الذهب تسجل أفضل أداء شهري في 3 سنوات

وطنا اليوم:سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى على الإطلاق مساء الخميس، محققة أفضل أداء شهري في 3 سنوات، بدعم من توقعات خفض الفائدة، وقوة الطلب على الملاذ الآمن.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب عند تسوية الجلسة بنحو 1.2 بالمئة إلى 2238.4 دولار للأونصة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية اليوم الجمعة.
أما سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر فارتفع 1.2 بالمئة مسجلا 2220.8 دولار للأونصة في أفضل أداء شهري منذ تموز 2020 إذ ارتفع 9 بالمئة، كما سجل ثاني مكاسب فصلية على التوالي.


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