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تضامنا مع غزة.. محتجون يقاطعون حفل تبرعات لبايدن بحضور أوباما وكلينتون

منذ ساعتين
تضامنا مع غزة.. محتجون يقاطعون حفل تبرعات لبايدن بحضور أوباما وكلينتون

وطنا اليوم:تجمع مئات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في نيويورك خارج حفل لجمع التبرعات لحملة الرئيس الأميركي جو بايدن الانتخابية بحضور الرئيسين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون، وذلك احتجاجا على سياساته الداعمة للحرب الإسرائيلية على غزة.
وبعد وصول بايدن وأوباما على متن طائرة الرئاسة بعد ظهر أمس الخميس، شاركا مع كلينتون في مناقشة أدارها مضيف برنامج “ذا ليت شو” ستيفن كولبير في قاعة موسيقى راديو سيتي الشهيرة أمام آلاف الحضور. ويقول المنظمون إن الحدث جمع أكثر من 25 مليون دولار لحملة انتخاب بايدن لولاية ثانية.
لكن الحدث تخللته احتجاجات داخل القاعة الضخمة حيث وقف البعض في عدة لحظات مختلفة وصاحوا منتقدين دعم بايدن لإسرائيل في حرب غزة التي أودت بحياة أكثر من 30 ألف فلسطيني.
وصاح أحدهم “عار عليك يا جو بايدن”.
وعرض أوباما وكلينتون وجهة النظر حيال أزمة غزة من ناحية كونهما رئيسين سابقين، قائلين إن “الرئيس يجب أن يكون قادرا على دعم إسرائيل، بينما يسعى من أجل أن يحصل الفلسطينيون على المزيد من الغذاء والإمدادات الطبية ودولة مستقبلية”.
وقبل الحدث، مر موكب القادة الـ3 بمئات المتظاهرين الرافضين لحرب إسرائيل في غزة، في مؤشر آخر إلى أن بعض الناخبين الشبان وغيرهم من التقدميين الذين صوتوا لصالح بايدن في 2020 غاضبون من دعمه القوي لإسرائيل.


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