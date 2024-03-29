الأردن يعزي جنوب إفريقيا بضحايا حادث حافلة مروع

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة بضحايا حادث حافلة كانت تقل ركاباً من بوتسوانا إلى موريا، أسفر عن وقوع عشرات الضحايا وإصابة شخص بجروح خطيرة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تعاطف المملكة مع جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة في هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصاب.

كما أكد السفير القضاة عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا.

ولقي 45 شخصا حتفهم، الخميس، في جنوب إفريقيا في حادث سقوط حافلة من جسر على ارتفاع 50 مترا قبل أن تتحطم في قاع واد.