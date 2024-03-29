بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأردن يعزي جنوب إفريقيا بضحايا حادث حافلة مروع

منذ 4 ساعات
الأردن يعزي جنوب إفريقيا بضحايا حادث حافلة مروع

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة بضحايا حادث حافلة كانت تقل ركاباً من بوتسوانا إلى موريا، أسفر عن وقوع عشرات الضحايا وإصابة شخص بجروح خطيرة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تعاطف المملكة مع جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة في هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصاب.
كما أكد السفير القضاة عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا.
ولقي 45 شخصا حتفهم، الخميس، في جنوب إفريقيا في حادث سقوط حافلة من جسر على ارتفاع 50 مترا قبل أن تتحطم في قاع واد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:41

المفوضية : الأردن ثاني أكثر دولة عربية يستفيد اللاجئون فيها

11:33

أمريكيان ينشئان موقعا يرصد العلامات التجارية الداعمة للاحتلال

11:23

الحكومة تحجب 24 تطبيق نقل ذكي غير مرخص بالأردن

10:49

وفيات الجمعة 29 -3 – 2024

10:44

الركود يسيطر على أسواق الأغوار

10:27

رأسان في جسد واحد.. زواج أشهر توأم ملتصق من جندي أميركي

10:11

تضامنا مع غزة.. محتجون يقاطعون حفل تبرعات لبايدن بحضور أوباما وكلينتون

10:04

الأردن جسر العلاقات بين الشرق والغرب لدعم السلام العالمي

10:01

انخفاض على درجات الحرارة وزخات مطرية الجمعة والسبت

09:56

ضبط 69 متسولاً بإربد منذ بداية رمضان

09:50

عشرات الشهداء في عدوان إسرائيلي على حلب

09:42

قرار قضائي يلزم بلدية الرصيفة بدفع أكثر من 15 مليون دينار لمستثمر

وفيات
وفيات الجمعة 29 -3 – 2024والدة العميد رائد النسور في ذمة اللهمدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين في ذمة اللهنعي الفاضلة مريم عبدالله اللافي الشطناوي أم محمدوفيات الثلاثاء 26-3-2024