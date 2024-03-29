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القضاة: لا مواطنين أردنيين  بين ضحايا حادث جنوب إفريقيا

منذ 32 ثانية
القضاة: لا مواطنين أردنيين  بين ضحايا حادث جنوب إفريقيا

وطنا اليوم_أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة بضحايا حادث حافلة كانت تقل ركاباً من بوتسوانا إلى موريا، أسفر عن وقوع عشرات الضحايا وإصابة شخص بجروح خطيرة.
 
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تعاطف المملكة مع جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة في هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصاب.


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