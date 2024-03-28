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رئيس بلدية اربد الكبرى يتفقد واقع الخدمات بمنطقة حوارة

منذ ساعة واحدة
رئيس بلدية اربد الكبرى يتفقد واقع الخدمات بمنطقة حوارة

وطنا اليوم_تفقد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي يرافقه رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية لمنطقة حوارة بشار غرايبة اليوم الخميس واقع الخدمات والشوارع في منطقة حوارة.

وقال رئيس البلدية، إن الجولة جاءت لوضع الخطط اللازمة، لأعمال صيانة وتعبيد وفتح الطرق في المنطقة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبين، أن منطقة حوارة من المناطق التي تضررت بنيتها التحتية بسبب إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وأن البلدية ستعمل على حل المشاكل العالقة بشوارع المنطقة، مشيراً إلى عزم البلدية لإعادة تأهيل الشوارع وتعبيدها وفتحها وإزالة الاعتداءات من الشارع الرئيسي.


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