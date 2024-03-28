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مندوباً عن الملك وولي العهد…. العيسوي لعشيرتي الحياري والنسور

منذ 6 ثواني
مندوباً عن الملك وولي العهد…. العيسوي لعشيرتي الحياري والنسور

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة الحياري بوفاة الحاج أحمد سلامة بزبز الحياري، وإلى عشيرة النسور بوفاة الحاجة منور عبدالرزاق الأسمر النسور.

ونقل العيسوي، خلال زيارته، اليوم الخميس بيت عزاء المرحومين في محافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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