بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. مجتمع مدني

الخطايبة يشارك بالمؤتمر الدولي للقانون البيئي في واشنطن

منذ ساعة واحدة
الخطايبة يشارك بالمؤتمر الدولي للقانون البيئي في واشنطن

وطنا اليوم – شارك المحامي الدكتور عمر الخطايبه اليوم الخميس في المؤتمر الدولي للقانون البيئي الذي يعقد في كليه الحقوق بجامعه جورج واشنطن / في واشنطن ، وتحدث الخطايبة في مشاركته عن تجربة الأردن في استضافة اللاجئين والدور الكبير الذي قام به الأردن منذ عام ١٩٢٣ وحتى اليوم الخميس 27 آذار 2024، وتناول قانون الجنسية الأردني لعام ١٩٢٣ وعام ١٩٥٤ وتعديلاته في عام ١٩٦٠ وكيف أسهمت مرونة النظام في الأردن بإستضافة اللاجئين وخاصة اللاجئين نتيجه الظروف المناخية مما أسهم في تأسيس دولة قويه متجانسه، كما أشار إلى الإتفاقيات الدولية الناظمة للجؤء، وكيف كان الأردن سباقاً بإستضافه كافة اللاجئين من مختلف دول العالم وسعى الى خلق نموذج أخلاقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، قدم نموذجاً عالمياً يدرس مثل هذه الممارسات والقيم في أعرق الجامعات بالعالم .
زجدير بالذكر أن الخطايبه يعمل في المحاماة منذ عام ١٩٩١ وهو ناشط في مجال قانون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، ومن كبار فقهاء القانون البيئي في مركز القانون الدولي للتنميه المستدامه/ كندا وعضوء مجلس إداره جمعية محاضري القانون البيئي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والخطايبه مؤسس الجمعية الأردنية للمناخ والتنمية المستدامة، ومؤلف لعدد من الكتب والأبحاث باللغه الانجليزية في مجال القانون والتنمية المستدامة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:14

من هو منفذ عملية إطلاق نار على حافلة بأريحا

21:31

مندوباً عن الملك وولي العهد… رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان مدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين

20:44

البنتاغون تجري محادثات لتمويل مهمة حفظ سلام في غزة

20:32

مذكرة إسرائيلية تطالب بعزل نتنياهو لعدم صلاحيته

20:24

شاهد بالصور : نفاع بضيافة البطاينة في حكما اربد

20:14

JPMC Chairman Mohammad Thnaibat Honored as World Leader Businessperson

20:04

وزير البيئة يؤكد التنسيق لتوفير فرص جديدة في عجلون

19:56

دول الاتحاد الأوروبي تتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن

19:49

العدل الدولية تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة دون معوقات

19:31

مصطفى يشكل حكومة جديدة ويحتفظ بحقيبة وزارة الخارجية لنفسه

19:23

الاحتلال ينقل لواء غولاني من غزة إلى الحدود مع لبنان

16:37

تحويلات مرورية مؤقتة على طريق المطار فجر السبت

وفيات
والدة العميد رائد النسور في ذمة اللهمدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين في ذمة اللهنعي الفاضلة مريم عبدالله اللافي الشطناوي أم محمدوفيات الثلاثاء 26-3-2024وفيات الأحد 24-3-2024