الخطايبة يشارك بالمؤتمر الدولي للقانون البيئي في واشنطن

وطنا اليوم – شارك المحامي الدكتور عمر الخطايبه اليوم الخميس في المؤتمر الدولي للقانون البيئي الذي يعقد في كليه الحقوق بجامعه جورج واشنطن / في واشنطن ، وتحدث الخطايبة في مشاركته عن تجربة الأردن في استضافة اللاجئين والدور الكبير الذي قام به الأردن منذ عام ١٩٢٣ وحتى اليوم الخميس 27 آذار 2024، وتناول قانون الجنسية الأردني لعام ١٩٢٣ وعام ١٩٥٤ وتعديلاته في عام ١٩٦٠ وكيف أسهمت مرونة النظام في الأردن بإستضافة اللاجئين وخاصة اللاجئين نتيجه الظروف المناخية مما أسهم في تأسيس دولة قويه متجانسه، كما أشار إلى الإتفاقيات الدولية الناظمة للجؤء، وكيف كان الأردن سباقاً بإستضافه كافة اللاجئين من مختلف دول العالم وسعى الى خلق نموذج أخلاقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، قدم نموذجاً عالمياً يدرس مثل هذه الممارسات والقيم في أعرق الجامعات بالعالم .

زجدير بالذكر أن الخطايبه يعمل في المحاماة منذ عام ١٩٩١ وهو ناشط في مجال قانون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، ومن كبار فقهاء القانون البيئي في مركز القانون الدولي للتنميه المستدامه/ كندا وعضوء مجلس إداره جمعية محاضري القانون البيئي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والخطايبه مؤسس الجمعية الأردنية للمناخ والتنمية المستدامة، ومؤلف لعدد من الكتب والأبحاث باللغه الانجليزية في مجال القانون والتنمية المستدامة.