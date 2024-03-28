مندوباً عن الملك وولي العهد… رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان مدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، في تشييع جثمان العين الأسبق، مدير المخابرات العامة الأسبق الفريق أول المتقاعد طارق علاء الدين.

ونقل العيسوي، خلال تشييع جثمان المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

وحضر تشييع الجثمان مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.