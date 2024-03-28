شاهد بالصور : نفاع بضيافة البطاينة في حكما اربد

وطنا اليوم:رعى امين عام حزب عزم المهندس زيد نفاع في بلدة حكما بمحافظة اربد حفل افتتاح جميعة نشميات الشمال.

وقام نفاع بقص الشريط ايذانا بافتتاح المقر رسمياً، وجال في مرافق الجمعية، وتبادل الحديث مع عضوات الجمعية العاملات على إحياء الازياء الشعبية والتراثية.

وعبر امين عام حزب عزم عن فخره بما شاهده في الجمعية من برامج وتفاعل يدل على الطاقة والطموح والامكانات، مؤكداً اهمية تسهيل عمل المرأة، ودعم المنتجات التي تقدمها الجمعيات النسوية والعمل على تسويقها، لضمان استمرارية الإنتاج، وتعزيز ثقافة عمل المرأة، وتطوير طبيعة الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية.

واشار الى حرص “عزم” على الشراكة بين سوق العمل والتعليم التقني، بالشكل الذي يكفل تنمية الإبداع والابتكار، ويوفر فرص العمل التي تلبي احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.

بدورها رحبت رئيسة الجمعية عائشة البطاينة براعي الحفل، والضيوف، معربة عن شكرها وامتنانها للداعمين الرئيسيين للجمعية التي تسعى لمساعدة ودعم عمل السيدات.

بدوره تمنى رئيس اتحاد الجمعيات الخيربة في اربد النائب السابق صلاح الزعبي، ان يكون المقر فاتحة خير لمستقبل العمل التطوعي والانتاجي في المنطقة، معربا عن شكره لنفاع على رعايته افتتاح مقر الجمعية ولافتا الى اهمية دور الجمعيات الخيرية التوعوي والتدريبي والتأهيل وخدمة الفقراء والأيتام.

حضر الحفل النائب السابق حميد البطاينة وعدد كبير من وجهاء وابناء وبنات منطقة حكما.