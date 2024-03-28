وزير البيئة يؤكد التنسيق لتوفير فرص جديدة في عجلون

وطنا اليوم:اطلع وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الخميس في قاعة الأكاديمية بمحمية غابات عجلون، على المخطط الشمولي للمحافظة والواقع البيئي والسياحي فيها.

وقال الردايدة إن هذا اللقاء جاء للتأكيد على الاهتمام بمحافظة عجلون ومناطقها الحرجية والطبيعية، مؤكدا التنسيق الحثيث بين الوزارة والجهات المعنية التي لها علاقة بالمخطط الشمولي الذي تم تطويره، لتوفير فرص جديدة في عجلون.

وأشاد بالجهود التي تبذلها مديرية البيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومنها الإدارة الملكية لحماية البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، للتجهيز لموسم السياحة المقبل وإيجاد البيئة المناسبة للسياح والمتنزهين.

وأكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف، أهمية التنمية السياحية والاقتصادية في محافظة عجلون للنهوض بواقع المحافظة وتوفير فرص عمل، مشيرا إلى أهمية تنفيذ المخطط الشمولي الذي سيكون بمثابة أداة قوية لجذب المستثمرين والاستثمارات الكبرى.

وبين مدير مديرية البيئة في المحافظة المهندس نزار حداد، أن مشكلة الصرف الصحي في عجلون واحدة من أكبر المشاكل التي تعاني منها المحافظة، إضافة إلى موضوع النفايات، مؤكدا أن المديرية تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على حل مشكلة النفايات.