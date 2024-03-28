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الاحتلال ينقل لواء غولاني من غزة إلى الحدود مع لبنان

منذ ساعة واحدة
الاحتلال ينقل لواء غولاني من غزة إلى الحدود مع لبنان

وطنا اليوم:ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن لواء غولاني في جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي خرج من قطاع غزة، وصل إلى الحدود اللبنانية شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية توترات مع جيش الاحتلال منذ أن أطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال حزب الله اللبناني إنه قصف بالمدفعية صباح الخميس مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث في الجليل الغربي شمالي الأراضي المحتلة، إضافة إلى قصف مستعمرتي غورن وشلومي ردا على مجزرتي الناقورة وطيرحرفا والاعتداء على الطواقم الطبية.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن حزب الله أطلق أكثر من 20 صاروخًا من لبنان باتجاه الجليل الغربي.
والشهر الماضي، أفادت قناة “كان” العبرية، الجمعة، بأن جيش الاحتلال قرر إعادة اللواء السابع إلى خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد سحبه من القطاع.
وكان جيش الاحتلال قد سحب الفرقة 36 من قطاع غزة، في كانون الثاني/يناير الماضي.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال في حينها إن الجيش قرر سحب الفرقة 36 التي تضم اللواء غولاني واللواء 188 واللواء السابع من سلاح المدرعات، وفرقة إطفاء تابعة لسلاح المدفعية ولواء عتسيوني الاحتياطي.
وذكرت المصادر أن قرار الجيش يأتي بعد تقييم للوضع القتالي وللحفاظ على كفاءة القوات


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