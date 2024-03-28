تحويلات مرورية مؤقتة على طريق المطار فجر السبت

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن تحويلات مؤقتة لغايات البدء بأعمال تركيب جسر المشاة المعدني على طريق المطار مقابل جامعة نيويورك سابقا ضمن حدود محافظة العاصمة.

وقالت الوزارة إنه سيتم بالتعاون مع مديرية الامن العام، إجراء تحويلات مرورية على طريق المطار، وإغلاق السير بالإتجاهين وتحويل السير لطريق الخدمات من منتصف ليلة يوم السبت الموافق 30 اذار 2024 وحتى صباح اليوم ذاته، وعلى النحو الاتي:

– الإغلاق (رقم 1) سيتم تحويل السير القادم من الجنوب بإتجاه عمان عند المخرج المؤدي إلى ممر عمان التنموي وتحويل السير إلى جسر الطنيب حيث يتم الإلتفاف أعلى الجسر والرجوع عبر شارع الخدمات بإتجاه عمان والخروج من شارع الخدمات عبر أول مخرج بعد موقع جسر المشاة المراد تركيبه.

– إغلاق (رقم 2) سيتم تحويل السير القادم من ممر عمان التنموي (شارع الـ100) إلى مسرب الخدمة قبل جسر الطنيب بإتجاه عمان والعودة إلى شارع المطار عبر أول مخرج لشارع الخدمات بعد موقع الجسر المراد تركيبه، ويبقى السير المتجه الى طريق مطار الملكة علياء و محافظات الجنوب كما هو.

– إغلاق (رقم 3) سيتم تحويل السير للمسرب القادم من عمان الى الجنوب الى شارع الخدمات و الخروج من شارع الخدمات عبر المخرج المخصص بعد موقع الجسر المراد تركيبه

وأشارت الأشغال إلى أنه من المتوقع الإنتهاء من تنفيذ الأعمال كافة وإعادة الحركة المرورية على الطريق صباح السبت 30 أذار 2024، حيث عملت الوزارة على تجهيز موقع التحويل بكافة عناصر السلامة العامة.

وتهيب وزارة الأشغال بسالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام