وزيرة النقل تلتقي وفد البنك الدولي لبحث نتائج الدعم الفني.

وطنا اليوم:بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الخميس مع وفد البنك الدولي نتائج الدعم الفني المقدم من قبل البنك ، وحضر الاجتماع امين عام وزارة النقل بالوكالة المهندس أسامة الكرادشة.

استعرض الوفد نتائج الدعم الفني المقدم لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموجهة لأنشاء وصيانة شبكة الطرق.

اكدت التهتموني على أهمية تبني إطار عام وسياسة وطنية للتمويل المستدام للطرق، نظراً للكلف الكبيرة التي تدفعها الحكومة على تطوير شبكة الطرق وعدم القدرة على توفير التمويل اللازم لها سواء لصيانة الطرق الحالية أو إنشاء طرق جديد.

اوضح فريق البنك الدولي أنه ضمن إطار تطوير سياسة النقل الجوي المتخصصة هنالك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات بخصوص الجوانب المالية والبيئة المتعلقة بالقطاع الجوي.

كما استعرض الوفد الإجراءات التي يتم العمل على تنفيذها من قبل مع الحكومة الأردنية بالتعاون مع البنك الدولي بخصوص تقييم شبكة خطوط تغذية الحافلات سريعة التردد، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع ثمنت التهتموني الجهود المبذولة في إطار التعاون المستمر بين وزارة النقل والبنك الدولي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين مؤكدة التزام الوزارة بالعمل المشترك لتحقيق أهداف تطوير البنية التحتية وتعزيز قطاع النقل.