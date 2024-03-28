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الشؤون الفلسطينية تقدم عشرة الآلف دينار للهيئة الخيرية الهاشمية تبرعا لغزة

منذ ثانيتين
الشؤون الفلسطينية تقدم عشرة الآلف دينار للهيئة الخيرية الهاشمية تبرعا لغزة

وطنا اليوم:قامت دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان خدمات المخيمات بتقديم تبرع مالي بمبلغ عشرة آلاف دينار الى غزة من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية
وسلم المهندس رفيق خرفان مدير عام الشؤون الفلسطينية اليوم شيكا بمبلغ 10 الآلف دينار الى الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي مؤكدا ان هذا التبرع يأتي تعبيرا عن الموقف الأردني الثابت بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لدعم صمود الاشقاء في قطاع غزة وسيرا على خطى جلالته في تقديم المساعدات الإنسانية والاغاثية لغزة ومشاركته في عمليات إنزال جوية.
وأضاف خرفان ان هذا التبرع البسيط ما هو الا تعبيرا عن احساسنا بمعاناة اشقائنا في غزة
ورغبتنا الدائمة في مساندتهم في محنتهم آملين مـن الله عز وجل ان تنتهي هذه الحرب الغاشمة التي يشنها الكيان الصهيوني.


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