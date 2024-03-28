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الملك يزور البادية الوسطى ترافقه الملكة وولي العهد – فيديو

منذ 48 دقيقة
الملك يزور البادية الوسطى ترافقه الملكة وولي العهد – فيديو

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وطنا اليوم – زار جلالة الملك عبد الله الثاني ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، البادية الوسطى، والتقى وجهاءها وممثلين عن أبنائها.


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