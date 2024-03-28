الملك يزور البادية الوسطى ترافقه الملكة وولي العهد – فيديو

. الملك: الأردن تجاوز ظروفاً ومراحل صعبة بهمة شعبه

• الملك: الأردن وطن النخوة والكرامة والعالم يحترمه ويقدر مكانته ودوره

وطنا اليوم – زار جلالة الملك عبد الله الثاني ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، البادية الوسطى، والتقى وجهاءها وممثلين عن أبنائها.

