الملك يزور البادية الوسطى ترافقه الملكة وولي العهد – فيديو

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وطنا اليوم – زار جلالة الملك عبد الله الثاني ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، البادية الوسطى، والتقى وجهاءها وممثلين عن أبنائها.
من زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى #البادية_الوسطى ولقائه بوجهائها وممثلين عن أبنائها يوم أمس في باحة قصر المشتى بالقسطل بمناسبة اليوبيل الفضي #الأردن pic.twitter.com/pV6tnQ4MGH
— RHC (@RHCJO) March 28, 2024