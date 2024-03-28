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الأردن وبريطانيا يؤكدان ضرورة تطبيق قرار وقف إطلاق النار في غزة

منذ 16 ثانية
الأردن وبريطانيا يؤكدان ضرورة تطبيق قرار وقف إطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، جرى خلاله بحث جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.
كما بحث الوزيران تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الصداقة التاريخية بين البلدين.
وأكد الصفدي وكاميرون أهمية تبني مجلس الأمن القرار رقم ٢٧٢٨ الداعي لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، وشددا على ضرورة تطبيقه، واتفقا على استمرار التعاون والتنسيق في جهود إدخال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة وفورية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
وثمّن الصفدي تصويت بريطانيا لصالح قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٨، وأكد أن تنفيذ القرار ووقف العدوان أولوية يجب تكاتف كل جهود المجتمع الدولي لتحقيقها.


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