بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

ارتفاع الطلب على الدينار الأردني عند شركات الصرافة

منذ 24 ثانية
ارتفاع الطلب على الدينار الأردني عند شركات الصرافة

وطنا اليوم:اكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس مروان سلطان، وجود طلب جيد على الدينار عند شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية مقابل العملات الأجنبية الاخرى.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطلب على الدينار يدعمه ارتفاع حوالات الأردنيين العاملين خارج المملكة، إلى جانب وجود بوادر أولية تظهر تسحنا بمؤشرات الاقتصاد الوطني، متوقعا أن تزيد وتيرة الطلب خلال الأيام المقبلة مع قرب حلول عيد الفطر السعيد.
وأشار سلطان الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة، إلى أهمية ودور حوالات المغتربين الأردنيين العاملين في الخارج في تعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية بالإضافة لتنشيط حركة سوق الصرافة، ودعم النشاط التجاري بالسوق المحلية.
ويوجد 250 شركة وفرعا لها تعمل بقطاع الصرافة موزعة بعموم المملكة وتشغل نحو 4 الآف موظف وموظفة من الأردنيين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:42

متى سيأتي شهر رمضان بالصيف؟! خبير يجيب

11:13

مسؤول استخباراتي إسرائيلي كبير يعترف : قد لا نتمكن من تدمير حماس

11:02

تقرير : ليفربول يراقب موسى التعمري عن كثب

10:44

الاحتلال يقرّ بمقتل جندي وإصابة آخر خلال معارك غزة

10:37

بريطانيا تدين الاستيلاء على أراض فلسطينية بوادي الأردن

10:03

تمهيدًا لاجتياح رفح .. نتنياهو أمر بشراء 40 ألف خيمة من الصين لإجلاء النازحين

09:57

مظاهرات عمّان تستنفر الضفة ومصر للتحرك : هبّوا معنا لفلسطين

09:48

سيرة ومسيرة عريقة نزفها كل عام في بلاط صاحبة الجلالة (الدستور)

09:44

إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار على حافلة شمال أريحا

09:37

الملك حينما يكون بين أهله و ربعه !

09:34

توقيف 13 شخص اداريا على خلفية اعتصامات الرابية

09:23

تقرير : العالم يهدر أكثر من مليار وجبة يوميا فيما تجوع ثلث البشرية

وفيات
نعي الفاضلة مريم عبدالله اللافي الشطناوي أم محمدوفيات الثلاثاء 26-3-2024وفيات الأحد 24-3-2024وفيات الجمعة 22-3-2024وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائم