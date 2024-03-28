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الاحتلال يقرّ بمقتل جندي وإصابة آخر خلال معارك غزة

منذ 9 ثواني
الاحتلال يقرّ بمقتل جندي وإصابة آخر خلال معارك غزة

وطنا اليوم:أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بمقتل جندي وإصابة آخر بجراح خطيرة خلال المعارك الدائرة جَنُوب قطاع غزة.
كما اعترف جيش الاحتلال مساء أمسِ الأربعاء، بمقتل رقيب في لواء “غفعاتي”، بالإضافة إلى إصابة 22 عسكريًا في معاركه مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا للموقع الرسمي لجيش الاحتلال.
وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيليين إلى 597 جنديًا، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، منهم 254 جنديًا سقطوا منذ بَدْء المعارك البرية في قطاع غزة.


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