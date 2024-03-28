بريطانيا تدين الاستيلاء على أراض فلسطينية بوادي الأردن

وطنا اليوم:دانت بريطانيا بشدة قرار إسرائيل الاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين في منطقة وادي الأردن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية إن المملكة المتحدة تدين بشدة إعلان الحكومة الإسرائيلية الأخير بالاستيلاء على 1977 فدانًا من الأراضي الفلسطينية في وادي الأردن.

وأضاف المتحدث، في بيان اليوم الأربعاء، أن مساحة المنطقة المخصصة للمصادرة هي الأكبر منذ اتفاقات أوسلو، والتي تم الاتفاق عليها قبل أكثر من 30 عاما.

ويأتي هذا الإعلان بالإضافة إلى 652 فدانًا من الأراضي التي تم تحديدها لمصادرتها من قبل إسرائيل في 29 شباط (الماضي)، ما يعني أن عام 2024 يمثل الآن ذروة غير مقبولة في مصادرة الأراضي”، وفق البيان.

ودعت المملكة المتحدة الحكومة الإسرائيلية إلى وقف جميع عمليات المصادرة، مؤكدة أن الموقف البريطاني واضح، ويعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي ولا تؤدي إلا إلى زيادة صعوبة التقدم نحو تحقيق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين.