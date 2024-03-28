مظاهرات عمّان تستنفر الضفة ومصر للتحرك : هبّوا معنا لفلسطين

وطنا اليوم:شارك عشرات آلاف الأردنيين، الأربعاء 27 مارس/آذار 2024، في وقفة بالعاصمة عمّان؛ للتضامن مع قطاع غزة والمطالبة بإغلاق سفارة إسرائيل لدى المملكة، في مظاهرات مستمرة منذ عدة أيام.

ويتزايد الزخم الشعبي للمظاهرات في العاصمة عمّان يوما بعد الآخر، رغم الاعتقالات العديدة، كما اتسعت رقعة نقاط التجمهر لتجاوز التشديدات الأمنية.

والأربعاء، هتف عشرات الآلاف بصوت واحد، رافضين اتفاقية “وادي عربة” التي طبعت العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

كما هتف المتظاهرون معتذرين لأهالي قطاع غزة عن عدم تقديم خطوات أخرى سوى التظاهر “يا غزة إحنا آسفين

وبعث المتظاهرون برسالة إلى الشعب المصري، لحثهم على الخروج في مسيرات، ومحاولة كسر الحصار المفروض على أهالي قطاع غزة، مرددين: “كل القصة يا مصريين إحنا فيكم متعشمين.. هبّوا معنا لفلسطين”.

واستنفر الأردنيون أهالي الضفة الغربية بهتاف “من عمان طلع النور.. شعب الضفة لازم يثور”.

كما حيّا المتظاهرون مقاومة أهالي مدينة ومخيم جنين بوجه العدو، عبر هتاف “من عمّان لجنين.. ثورة عالمستوطنين”.

وكان لافتا قدوم مئات الأردنيين من مختلف محافظات المملكة للمشاركة في “مظاهرة السفارة”، التي اكتسبت زخما غير مسبوق، لا سيما بعد تفاعل أهالي قطاع غزة معها.

وأعلن التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاومة، أن فعالية يوم الخميس ستكون تحت شعار “حصار سفارة العدو الصهيوني”.