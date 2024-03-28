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إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار على حافلة شمال أريحا

منذ ساعة واحدة
إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار على حافلة شمال أريحا

وطنا اليوم:أصيب ثلاثة إسرائيليين على الأقل بنيران أطلقت على حافلة للمستوطنين وعدة مركبات قرب بلدة العوجا شمالي مدينة أريحا في غور الأردن صباح اليوم.
وقال الجيش الإسرائيلي إنّ قواته وصلت إلى مكان الحادث وأغلقت المنطقة وباشرت بعمليات تشميط بحثا عن المهاجمين الذين لاذوا بالفرار.
وأفاد متحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي أن إطلاق النيران حدث في موقعين متقاربين في نفس المنطقة، حيث استهدف المهاجمون سيارات إسرائيلية أيضا.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عملية إطلاق النار في الأغوار أدت إلى إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة ومتوسطة وطفيفة.
يشار إلى أن الضفة الغربية تشهد تصعيدا أمنيا واقتحامات من قبل جيش الاحتلال منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قوبل بشن عمليات من قبل عناصر تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية وتسببت في مقتل وإصابة جنود ومستوطنين إسرائيليين.


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