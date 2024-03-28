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توقيف 13 شخص اداريا على خلفية اعتصامات الرابية

منذ 6 ثواني
توقيف 13 شخص اداريا على خلفية اعتصامات الرابية

وطنا اليوم:أحالت الأجهزة الأمنية 13 مشاركًا في اعتصامات نفذت تلبية لدعوات شعبية احتجاجا على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في محيط سفارة “تل أبيب” في منطقة الرابية بالعاصمة عمان، إلى مدعي عام عمان.
وقال عضو لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين، المحامي مالك الطهراوي إن مدعي عام عمان قرر إخلاء سبيل الموقوفين المحالين من قبل الأجهزة الأمنية دون توقيف.
وأضاف الطهراوي أن المدعي العام وجه تهمتي التجمهر غير المشروع وإزعاج الراحة العامة للمخلى سبيلهم.
وأشار إلى أن المخلى سبيلهم الـ13، أحيلوا إلى محافظ العاصمة الذي قرر توقيفهم إداريًا لمدة أسبوع واحد بموجب قانون منع الجرائم.
وكان محافظ العاصمة قد أوقف الاثنين الماضي 10 أشخاص شاركوا في اعتصامات سابقة في محيط سفارة الاحتلال في منطقة الرابية.
وبهذا يكون عدد الموقوفين على خلفية الاعتصامات 23 موقوفًا إداريًا بموجب قانون منع الجرائم.
وشهد محيط سفارة الاحتلال ومسجد الكالوتي في الرابية بالعاصمة عمان خلال الأيام الماضية وقفات تضامنية تلبية لدعوات شعبية بالقرب من سفارة “تل أبيب” تنديدا بانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة


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