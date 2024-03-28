قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

وطنا اليوم:أقرّ مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، منح شهادة الاعتماد وضمان الجودة لبرنامج الطب والجراحة العامة في جامعة ذي قار، وجامعة النهرين، وبرنامج إجازة في الطب البشري في جامعة الأنبار، في الجمهورية العراقية.

كما أقرّ المجلس، في جلسته التي رأسها الدكتور ظافر الصرايرة، رئيس الهيئة، اليوم، تسكين مؤهل، بكالوريوس التمريض في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات بجامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

وأقرّ المجلس المجالات المعرفية ونتاجات التعلم لتخصص بكالوريوس صناعة محتوى الواقع الافتراضي والمعزز.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي، بكالوريوس الهندسة المدنية، وماجستير هندسة وإدارة الإنشاء في جامعة اليرموك.

وأقرّ المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس اللغة والأدب/ إسباني وانجليزي، وعلوم الأرض والبيئة التطبيقية، وماجستير موارد المياه والبيئة، وعلوم المعلومات الجغرافية، وجيولوجيا تطبيقية، وبكالوريوس، نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وبكالوريوس وماجستير ودكتوراه، الفقه وأصوله، وماجستير القضاء الشرعي، وبكالوريوس وماجستير أصول الدين في جامعة آل البيت.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص، لتخصصات بكالوريوس التربية الخاصة واللغة الإنجليزية وآدابها، واللغة العربية وآدابها، والتربية الخاصة/ الموهبة والإبداع، والإرشاد النفسي والتربوي، وماجستير صعوبات التعلم، وعلم النفس التربوي، واللغة العربية وآدابها، والإدارة التربوية في كلية الاميرة عالية الجامعية/ جامعة البلقاء التطبيقية.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس هندسة الاتصالات، وهندسة الحاسوب والهندسة الكهربائية في جامعة الحسين بن طلال، وبكالوريوس الفقه وأصوله وأصول الدين، وبكالوريوس وماجستير الفيزياء في جامعة الزرقاء، وبكالوريوس وماجستير التمريض وعلم الحاسوب، وبكالوريوس الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

ووافق المجلس، على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي، بكالوريوس وماجستير هندسة البرمجيات في جامعة فيلادلفيا، وبكالوريوس وماجستير الحقوق في جامعة الزيتونة الأردنية، وبكالوريوس علم الحاسوب والشبكات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والروبوتات، وماجستير علم البيانات والذكاء الاصطناعي في جامعة جدارا.

وأقرّ المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي بكالوريوس إدارة سلسلة التوريد والإدارة اللوجستية الرقمية وذكاء الأعمال في جامعة الشرق الأوسط.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات،بكالوريوس علم الحاسوب وهندسة البرمجيات والأمن السيبراني وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، وماجستير علم الحاسوب في جامعة عمان العربية.

وأقرّ المجلس الإبقاء على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، دبلوم متوسط، وأمن المعلومات والشبكات، في كلية (توليدو/ كلية جامعية متوسطة خاصة)، والدعم اللوجستي في كلية عمان للعلوم المالية والمصرفية/ جامعة البلقاء التطبيقية، والمختبرات الطبية، في كلية التمريض/المركز/ جامعة البلقاء التطبيقية، والصيدلة في كلية التمريض/المركز/ جامعة البلقاء التطبيقية، وتكنولوجيا الأعمال الإلكترونية في كلية السلط للعلوم الانسانية/المركز/ جامعة البلقاء التطبيقية.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي، بكالوريوس هندسة مدنية وهندسة ميكانيكية في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.

وأقرّ المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات دبلوم متوسط، تصميم الأزياء وإنتاج الملابس، والإرشاد وتمكين الأسرة والترجمة التربية البدنية والصحية، وتقنيات المعلومات والأرشفة الرقمية، وعلوم الشريعة، والقياس والتشخيص لاضطرابات التوحد في كلية الأميرة عالية/ جامعة البلقاء التطبيقية.

ووافق المجلس على تنسيب رئيس مجلس أمناء كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني بتعيين الدكتور المهندس غالب موسى الصلاح معابرة عميداً جديداً لكلية الملكة نور الفنية للطيران المدني.